Speciale difesa: Grecia, premier Mitsotakis, "alleanza di pace e sicurezza" contro minaccia turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis intende informare il presidente Usa Donald Trump delle violazioni da parte turca nel Mediterraneo orientale e nel mare Egeo, intese come minacce alla stabilità internazionale e alla sicurezza regionale. Lo ha annunciato lo stesso Mitsotakis nel corso di un evento pubblico a Tarpon Springs, in Florida, nell’ambito della sua visita di quattro giorni negli Stati Uniti. “Gli Usa, l’Europa, la Russia e tutti i paesi del Mediterraneo, inclusi Francia, Cipro, Grecia, Israele ed Egitto, hanno condannato il comportamento della Turchia in merito alla Libia”, ha detto il premier greco, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". Queste nazioni hanno inoltre reagito “alle azioni unilaterali della Turchia nella zona marittima”, ha aggiunto Mitsotakis, in riferimento all’accordo stipulato fra Ankara e il governo di Tripoli sui confini marittimi. Nelle parole del premier ellenico “è emersa un’alleanza di pace e sicurezza contro la minaccia dell’instablità”. Mitsotakis ha infine sottolineato in questo contesto l'importanza della firma dell'accordo per la costruzione del gasdotto EastMed fra Grecia, Cipro e Israele. (Gra)