Speciale difesa: Iraq, comunicato congiunto Francia-Germania-Regno Unito condanna ruolo Teheran nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferma condanna ai recenti attacchi alle forze della Coalizione internazionale e in Iraq e preoccupazione per il “ruolo negativo” dell’Iran nella regione, svolto anche attraverso la Forza Qods comandata dal generale Qassem Soleimani, ucciso lo scorso 3 gennaio in un raid delle forze statunitensi all’aeroporto di Baghdad. Lo si legge in un comunicato congiunto firmato dal premier britannico Boris Johnson, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel. “Vi è urgente necessità di una de-escalation. Invitiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione e responsabilità. L’attuale spirale di violenza in Iraq va firmata”, affermano i tre leader. Nel comunicato, inoltre, si invita “specificatamente l’Iran ad astenersi da ulteriori azioni violente” e a invertire tutte le misure assunte in violazione del Patto d’azione globale congiunto sottoscritto nel 2015 sul nucleare. “Ricordiamo il nostro impegno alla sovranità e alla sicurezza dell’Iraq. Un’altra crisi rischia di disperdere anni di sforzi per stabilizzare il paese. Riaffermiamo inoltre il nostro impegno a continuare a combattere contro lo Stato islamico, che resta un’alta priorità. Il mantenimento della Coalizione, a questo proposito, è una questione chiave. Invitiamo dunque le autorità irachene a continuare a fornire tutto il necessario sostegno alla Coalizione. Restiamo pronti a continuare il nostro impegno con tutte le parti per contribuire ad attenuare le tensioni e a ripristinare la stabilità nella regione”, si legge infine nel comunicato congiunto. (Irb)