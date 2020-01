Speciale difesa: Iran, Zarif, iniziata la fine della presenza Usa in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della presenza “maligna” degli Stati Uniti in Medio Oriente è iniziata. Così si è espresso su Twitter il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, mentre sono in corso a Teheran i funerali del generale Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso la notte tra il 2 e il 3 gennaio in un raid Usa sull’aeroporto di Baghdad. Zarif ha invitato il presidente statunitense a prendere le distanze dai suoi consiglieri che vogliono arrivare a un confronto diretto con l’Iran. “Vuole ancora ascoltare quei pagliacci che le consigliano che cosa fare nella nostra regione? Crede ancora di poter spezzare la volontà della nostra grande nazione?”, ha chiesto Zarif rivolgendosi al capo della Casa Bianca e pubblicando le foto dell’enorme folla di gente che partecipa in queste ore ai funerali di Soleimani. “Ha mai visto nella sua vita un tale mare di umanità, Donald Trump?”. (Res)