Speciale difesa: Germania, Walter-Borjans (SpD), rimettere in discussione presenza bombe nucleari Usa

- Copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans intende rimettere in discussione la presenza delle bombe nucleari degli Stati Uniti in Germania. In un'intervista rilasciata al gruppo editoriale tedesco Funke, Walter-Borjans ha affermato: “La natura problematica dell'esistenza delle armi atomiche in generale e, in particolare, della presenza di bombe nucleari degli Stati Uniti in Germania è particolarmente chiara in considerazione dell'innalzamento della tensione in Iraq”. Walter-Borjans ha aggiunto: “Vogliamo che tutte le armi nucleari scompaiano dall'Europa, comprese quelle in territorio russo”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli Stati Uniti avrebbero in Germania circa 20 bombe atomiche, parte del dispositivo di deterrenza della Nato nei confronti della Russia, collocate presso la base dell'aeronautica tedesca a Buechel in Renania-Palatinato. Da tempo, La Sinistra e i Verdi chiedono che gli Usa ritirino le proprie armi nucleari dall'installazione militare. (Res)