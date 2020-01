Speciale difesa: Iran, finanziamenti ai Pasdaran aumentati di 200 milioni di euro

- Su ordine della Guida suprema dell'Iran, il Grande ayatollah Ali Khamenei, i finanziamenti per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica verranno aumentati di 200 milioni di euro entro la fine dell’anno persiano, che cadrà il 20 marzo prossimo. Lo ha annunciato il presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. L’aumento del bilancio dei Pasdaran rientra nel piano di “dura vendetta” contro gli Stati Uniti come reazione all’uccisione del generale Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds della Guardie della rivoluzione islamica ucciso in un raid aereo Usa a Baghdad lo scorso 3 gennaio. Le azioni in risposta all’eliminazione di Soleimani sono state discusse ieri, 6 gennaio, dai membri del parlamento iraniano, riunitisi nell’aula del Majlis scandendo slogan come “Abbasso gli Stati Uniti”, “Nessun compromesso”, “Nessuna resa” e “Vendetta”. Il parlamento iraniano ha ospitato altresì una sessione del Consiglio dei guardiani, organismo di 12 membri che il compito di controllare l'entrata in vigore e la conformità delle leggi alla Costituzione, per discutere un disegno di legge “in risposta” all’inclusione dei Pasdaran nella lista delle organizzazione terroristiche redatta dagli Usa. Tra le misure proposte dal Consiglio dei guardiani figurano la designazione di tutti i membri del Pentagono, delle istituzioni a esso vicine, dei comandanti e delle autorità Usa coinvolte nella morte di Soleimani come “terroristi”. (Res)