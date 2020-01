Rifiuti Roma: Lega, dossier presidente Municipio XII è farsa

- "Il dossier sui rifiuti che la presidente del Municipio XII starebbe presentando alla sindaca Raggi è l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini del territorio della Valle Galeria, costretti ad assistere alla solita carnevalata di un partito di lotta e di governo che sta riportando la città nel caos e nell’inquinamento". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Giovanni Picone e Marco Giudici, consiglieri della Lega al Municipio XII. "Il sito di Monte Carnevale è inidoneo, anche perchè il territorio della Valle Galeria ha già dato il sangue per i rifiuti di Roma - aggiungono i consiglieri leghisti -. Il dossier è quello in possesso delle associazioni del territorio e dei comitati della Valle Galeria ed è lo stesso che circola da almeno 10 anni. Dossier che la Raggi e Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente capitolina, hanno già in mano avendo cavalcato i temi ambientali per il proprio tornaconto elettorale. L’unica novità su quei documenti, che riassumono gli impatti di decine di impianti sul territorio, è rappresentata dalla trasferenza dei rifiuti di Ponte Malnome, decisione che porta la firma della Sindaca Raggi. Questo modo irresponsabile di agire nuoce alla salute e devasta - concludono i consiglieri Lega - i nostri territori, perciò in nome dei cittadini della Valle Galeria li esortiamo a metter fine a questa messinscena”.(Com)