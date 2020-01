Roma: con Hayao Miyazaki torna luce al proiettore del Piccolo Cinema America (2)

- "L'obiettivo principale di questa iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio e giunta alla sua terza edizione, è avviare un percorso volto all'apprendimento del linguaggio audiovisivo nei confronti di infanti e adolescenti interni ed esterni all'istituto scolastico – riabituare le persone a fruire il cinema sul grande schermo è l'unico percorso possibile per continuare a far vivere le sale cinematografiche e la produzione audiovisiva con loro - dichiara Valerio Carocci presidente dell'associazione Piccolo America – con questa iniziativa prosegue il nostro rapporto con il Rione e con l'istituto scolastico. Grazie al lavoro congiunto con il dirigente scolastico, professoressa Pasqualina Mirarchi, e la docente Cinzia Russo, che ringraziamo e con le quali collaborammo per il restauro della piccola sala, abbiamo potuto organizzare questa rassegna dedicata al cinema d'animazione del premio Oscar Hayao Miyazaki. L'obiettivo è rendere fruibile la scuola ad un pubblico altro, non solo studenti e famiglie, ma anche agli abitanti del quartiere Trastevere e della città". "Non solo si riconsegna al Regina Margherita uno spazio importante ma si rammendano i legami con il passato, aprendo inoltre la scuola al quartiere e alla cittadinanza – dichiara Cinzia Russo, docente e membro della Commissione Cinema dell'I.C. Regina Margherita - Il teatro-cinema, che dispone di più di ottanta posti a sedere, sarà quindi un polo culturale per il quartiere: la scuola apre nuovamente le sue porte per promuovere, ancora oggi, la magia di uno spettacolo condiviso, da guardare fianco a fianco (lontano dalla solitudine dei moderni schermi) per ristabilire un antico senso di comunità". (Com)