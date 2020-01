Umbria: Bettarelli (Pd), Regione aiuti aziende suinicole per export Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giunta di palazzo Donini attivi un percorso, coordinato anche con le altre Regioni coinvolte, finalizzato a sollecitare il governo per ottenere le autorizzazione necessarie alle imprese umbre operanti nella filiera suinicola necessarie all’esportazione verso Usa e Cina”. Lo ha chiesto, con una interrogazione, il consigliere regionale umbro del Partito democratico Michele Bettarelli. Bettarelli ha spiegato: “La filiera suinicola rappresenta un perno del comparto agroalimentare della nostra Regione, importante in termini di sviluppo, occupazione. Ad oggi le aziende umbre della filiera suinicola si trovano in difficoltà a causa del mancato riconoscimento dell'indennità dalla malattia vescicolare del suino (Mvs)". (segue) (Ren)