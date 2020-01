Umbria: Bettarelli (Pd), Regione aiuti aziende suinicole per export Usa e Cina (2)

- Bettarelli ha aggiunto: "Ciò deriva dall'impossibilità delle aziende umbre e toscane di avere la documentazione sanitaria richiesta dalle autorità statunitensi e cinesi per autorizzare l'importazione nei rispettivi Paesi. Il perdurare di questo stato di cose costituisce un limite per la capacità competitiva delle imprese umbre e rischia di compromettere una filiera che tanto rappresenta per il sistema umbro sia in termini economici che in termini di tradizione e cultura”. “Mi auguro – ha concluso Bettarelli - che la giunta regionale consideri come un’opportunità per la crescita della Regione, prima che delle singole aziende, la possibilità di mettere in condizione le imprese umbre della filiera suinicola di accedere ai mercati statunitensi e cinesi”. (Ren)