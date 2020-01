Rpt - Trasporti Roma: Trenitalia, un treno ogni 15 minuti per raggiungere la nuova Fiera di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto alla fonte) "Un treno ogni 15 minuti per la Nuova Fiera di Roma, che da mercoledì 8 a lunedì 20 gennaio ospiterà il concorso indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Sono oltre 6 mila i posti messi a disposizione ogni ora da Trenitalia sulla linea Roma - Fiumicino Aeroporto (FL1) in entrambe le direzioni". E' quanto si legge in una nota di Trenitalia. "Per l'occasione Trenitalia potenzierà il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso il customer care. Trenitalia invita le persone che raggiungeranno la Fiera di Roma in treno di dotarsi preventivamente sia del biglietto di andata che di ritorno". (Com)