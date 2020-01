Messico: Lopez Obrador chiede elezioni interne nel sindacato petrolifero

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha ribadito la necessità che il sindacato del comparto petrolifero proceda ad elezioni interne, parte della più ampia manovra di "democratizzazione" delle rappresentanze dei lavoratori. in settimana "chiederemo di verificare come procede il rispetto della legge per portare la democrazia nei sindacati", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Verranno democratizzati tutti, bisogna aspettare", ha aggiunto il presidente ricollegandosi alla polemica nata dalle dimissioni di Carlos Romero Deschamp dalla guida del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (Stprm). La sigla è affidata alla guida di Miguel Limon, che rivendica l'esercizio della presidenza a tutto il 2024, nonostante le richieste di procedere ad elezioni democratiche. (segue) (Mec)