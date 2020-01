Messico: Lopez Obrador chiede elezioni interne nel sindacato petrolifero (2)

- La necessità di introdurre pratiche di democrazia diretta nel mondo sindacale messicano è stata accelerata nel corso delle trattative che hanno portato alla firma del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (Usmca, United States-Mexico-Canada Agreement). Lopez Obrador ha ricordato che a fine 2018, il Messico ha accettato di introdurre cambi nella riforma del diritto del lavoro perché si trattava di richieste che coincidevano con le loro convinzioni, le stesse "chieste dagli stessi lavoratori da molto tempo: che ci sia democrazia sindacale, che non ci siano dirigenti imposti dall'alto, che non ci siano sindacalisti cooptati dai dirigenti". La mancanza di trasparenza nei meccanismi di rappresentanza sindacale è stata in particolare denunciata dai Democratici Usa come condizione che avrebbe reso difficile la ratifica del testo. (Mec)