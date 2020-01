Serbia: leader socialisti Dacic, pronti a eventuale lista comune con progressisti

- Il Partito socialista della Serbia (Sps) è disposto a presentarsi in un'eventuale lista comune con il Partito progressista serbo (Sns) alle prossime elezioni parlamentari nel paese: lo ha detto il leader dell'Sps e ministro degli Esteri Ivica Dacic secondo quanto riporta la stampa locale. Dacic ha precisato che non è stata ancora presa nessuna decisione in merito, ma che è stata espressa la disponibilità a superare gli interessi particolari di partito a favore degli obiettivi nazionali. "Questa è l'unica ragione per cui ho avanzato questa proposta", ha concluso Dacic. (Seb)