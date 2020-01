Speciale difesa: Iraq, ministro Esteri tedesco Maas, Bundeswehr non rimarrà contro volontà Baghdad

- Il contingente della Bundeswehr di stanza in Iraq inquadrato nella missione della Nato per l'assistenza e l'addestramento delle Forze armate irachene, non resterà nel paese contro la volontà del governo di Baghdad. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, Maas ha dichiarato: “Non vi è alcun paese della coalizione internazionale che combatte lo Stato islamico che rimarrà in Iraq se non lo si desidera”. Alla fine, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco, la questione della presenza di truppe straniere in Iraq dovrà essere decisa dal governo di Baghdad. Nella giornata di ieri 6 gennaio, il parlamento dell'Iraq ha approvato l'espulsione di tutte le truppe straniere presenti nel paese. La Nato ha quindi deciso di sospendere temporaneamente la missione di assistenza e addestramento a favore delle Forze armate irachene. Tali sviluppi fanno seguito all'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Come reso noto da Maas e dal ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il contingente tedesco in Iraq verrà prontamente ridispiegato in Giordania e in Kuwait, rimanendo pronto a tornare nel paese mesopotamico per riprendere la missione di addestramento qualora il governo di Baghdad lo chiedesse a la situazione lo rendesse possibile. (Res)