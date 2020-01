Speciale difesa: Iraq, contingente tedesco verrà ridispiegato in Giordania e Kuwait

- Il contingente delle Forze armate tedesche in Iraq verrà in parte ridispiegato in Giordania e in Kuwait. In particolare, il personale di stanza nelle basi di Baghdad e Taji verrà “temporaneamente ridotto”. È quanto dichiarato oggi dai ministri della Difesa e degli Esteri della Germania, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer e Heiko Maas, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la decisione di Kramp-Karrenbauer e Maas segue all'innalzamento della tensione in Iraq successivo all'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Nella giornata di ieri 6 gennaio, il parlamento dell'Iraq ha approvato l'espulsione di tutte le truppe straniere presenti nel paese. La Nato ha quindi deciso di sospendere temporaneamente la missione di addestramento a favore delle Forze armate irachene. “Rispetteremo certamente qualsiasi decisione sovrana da parte del governo iracheno e siamo sostanzialmente pronti a continuare il nostro comprovato sostegno in un quadro coordinato a livello internazionale, a condizione che l'Iraq lo richieda e la situazione lo consenta”, affermano Kramp-Karrenbauer e Maas. Se la missione di addestramento che la Nato conduceva in Iraq dovesse riprendere, il contingente tedesco di 120 militari già presente nel paese, “prontamente ridispiegato in Giordania e Kuwait, potrebbe essere rinviato indietro”. (Res)