Speciale difesa: Iraq, Regno Unito invia una squadra di evacuazione

- Il Regno Unito sta accelerando i piani per una possibile evacuazione d'emergenza dall'Iraq di tutto il proprio personale militare e civile, nel timore di possibili rappresaglie da parte dell'Iran per l'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana. Come riferisce oggi il quotidiano "The Times", il ministero della Difesa britannico ha inviato a Baghdad una squadra di 20 esperti incaricati di preparare i piani per un rapido ritiro in caso di necessità. Secondo le fonti militari citate dal "Times", il rischio di una rappresaglia dell'Iran è ora al massimo livello, al termine dei tre giorni di lutto nazionale decretati nella Repubblica islamica per commemorare Soleimani, ucciso il 3 gennaio scorso nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad effettuato dagli Stati Uniti. Il governo britannico sta anche considerando l'ipotesi di diramare un avviso formale di allarme per le proprie navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, nonostante che dalla scorsa estate la fregata Montrose e la fregata Defender della marina del Regno Unito siano in navigazione nell'area per garantirne la sicurezza. Come ricorda il "Times", 1.400 tra militari e civili britannici sono attualmente presenti in Iraq per partecipare alla lotta contro lo Stato islamico. Inoltre, un numero imprecisato di cittadini britannici lavorano nel paese nell'industria petrolifera, finanziaria e della sicurezza per società come BP, G4S ed Ernst & Young. Intanto, l'ambasciatore iraniano a Londra, Hamid Baeidinejad, ha formalmente protestato contro un articolo del "Times" in cui si affermava che l'Iran si starebbe preparando a uccidere i militari britannici in Iraq. Per il diplomatico si tratta di "una vile menzogna". (Res)