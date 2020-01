Speciale difesa: Yemen, governo, milizia Houthi sequestra e rivende aiuti umanitari

- Il governo yemenita ha accusato la milizia ribelle Houthi di aver saccheggiato 440 camion di aiuti alimentari, medicine e carburante per gli ospedali nei governatorati di Al Hudaydah, Ibb e Sana'a, all'arrivo del Comitato internazionale di osservatori ad Al Hudaydah, nell'ovest del paese. Il ministro dell'Amministrazione locale dello Yemen, Abdul Raqeeb Fateh, ha affermato che le milizie Houthi hanno saccheggiato aiuti medici per la poliomielite e l'influenza suina in diversi governatorati e li hanno venduti in grandi quantità agli ospedali privati. Hanno saccheggiato anche una ingente somma di denaro dell'Organizzazione mondiale della sanità per i vaccini contro la polio nelle province sotto il suo controllo. (Res)