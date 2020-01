Speciale energia: Russia-Bielorussia, colloquio telefonico Medvedev-Rumas, focus su cooperazione energetica

- Il primo ministro russo Dmitrj Medvedev e l’omologo bielorusso Sergei Rumas hanno avuto un colloquio telefonico su iniziativa della parte bielorussa. È quanto riferito in una nota dal servizio stampa del governo russo. “I capi di governo si sono scambiati calorosi auguri per il nuovo anno e il prossimo Natale (ortodosso) e hanno anche discusso di una serie di questioni urgenti di cooperazione bilaterale, compresa la cooperazione nel campo dell'energia”, afferma la nota, secondo cui durante la conversazione le due parti hanno discusso della situazione delle forniture di petrolio alle raffinerie bielorusse, nonché di altre questioni relative alla cooperazione per l'integrazione. Una fonte dell'industria petrolifera ha riferito all'agenzia "Ria Novosti" che Mosca ha sospeso la fornitura di petrolio alle raffinerie della Bielorussia, indiscrezione poi confermata dalla compagnia bielorussa Belneftekhim. "Non vi è alcun trasporto in direzione delle raffinerie di petrolio bielorusse", ha dichiarato la fonte. La fornitura di petrolio è cessata il primo gennaio. Tuttavia, ha aggiunto la fonte, la Bielorussia ha ancora riserve di petrolio e le raffinerie funzionano normalmente. Il carico di lavoro è stato ridotto al minimo tecnologico. Sono due le raffinerie di petrolio in Bielorussia, a Mozyr e Novopolotsk (Naftan). (Rum)