Americhe: domani al via vertice annuale Celac nel pieno di tensioni tra Messico e Bolivia (5)

- Le relazioni tra Messico e Bolivia sono tese da quando il paese nordamericano ha deciso di accordare asilo a Morales accogliendolo in patria, il 12 novembre 2019. A fine dicembre, denunciando un presunto caso di violazione della sovranità nazionale, La Paz ha espulso l'ambasciatore messicano Maria Teresa Mercado. Una decisione che il Messico si è limitato a registrare, dal momento che - spiegava il ministro dell'Interno Olga Sanchez Cordero - "per noi quello boliviano è un governo 'de facto'". Mercado è stata richiamata in patria per "motivi di sicurezza e comodità" e oggi il Messico è rappresentato dall'incaricato d'affari, Edmundo Font. (segue) (Mec)