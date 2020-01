India: stupro di gruppo di Nuova Delhi, il 22 gennaio l’esecuzione delle condanne a morte

- La Corte d’assise di Nuova Delhi ha stabilito oggi che le sentenze di condanna a morte per uno stupro di gruppo avvenuto nella capitale nel 2012 saranno eseguite il 22 gennaio per impiccagione. Quattro uomini sono stati giudicati colpevoli di violenza sessuale e torture contro la giovane vittima, 23 anni, una studentessa di fisioterapia. Le sentenze, emesse in primo grado nel 2013, sono state confermate nel 2014 in appello; nel 2017 la Corte suprema ha respinto le istanze di revisione. La data dell’esecuzione è stata fissata dal giudice Satish Kumar Arora. I condannati hanno 14 giorni per presentare eventuali ricorsi. La madre della vittima, Asha Devi, ha dichiarato che la figlia “ha avuto giustizia” e che l’esecuzione rafforzerà le donne e la fiducia delle persone nel sistema giudiziario. (segue) (Inn)