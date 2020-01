Libia: inviato del governo "orientale", Sirte rimane "sotto pieno controllo dell'Lna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Sirte e l’area circostante rimangono sotto il pieno controllo dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, nonostante ci siano una serie di indiscrezioni che attestano il contrario. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” un inviato del governo “ad interim” non riconosciuto con sede in Cirenaica, Aref Ali Nayed. “La città di Sirte e le aree circostanti rimangono sotto il pieno controllo dell’Esercito nazionale libico”, ha detto l'ex candidato presidenziale libico, aggiungendo che “le indiscrezioni che attestano il contrario sono dovute ad una mancanza di informazioni da parte del Governo di accordo nazionale”. “La liberazione di Sirte è stata frutto di una serie di operazioni via terra, aria e mare combinate con un intenso lavoro di intelligence”, ha aggiunto, sottolineando che ha seguito dell’operazione “sono stati ripristinati i servizi e le infrastrutture di base all’interno della città”. “Le scuole e gli ospedali sono già riaperti, e la situazione nell’area può dirsi sicura”, ha aggiunto Nayed. (segue) (Rum)