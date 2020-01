Libia: analista Profazio a “Nova”, Sirte in mano ad Haftar “minaccia esistenziale” per Misurata

- La conquista della città di Sirte da parte dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, e confermata, rappresenta “una minaccia esistenziale per le milizie di Misurata e non solo”. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Umberto Profazio, analista presso il Nato Defence College Foundation (Ndcf). Ahmed al Mismari, portavoce di Haftar, ha annunciato ieri la presa di Sirte dell’Lna che controlla ora "la città e i suoi sobborghi" dopo il ritiro delle milizie allineate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Le forze della “città-Stato” di Misurata, da parte loro, hanno accusato di tradimento la Brigata 604, composta da elementi "Madkhali", cioè una milizia islamica salafita. In un nuovo sviluppo, il negoziatore capo della Russia per il gruppo di contatto sulla Libia, Lev Dengov, ha detto che le forze del Gna hanno ripreso questa mattina parti della città erano state “occupate per breve tempo” dalle forze di Haftar. “Il problema principale - ha detto Profazio - continua a essere il frastuono della propaganda di ambo le parti. Le continue rivendicazioni danno l’immagine di una situazione fluida, in costante movimento. Il che denota la sostanziale incapacità di entrambi i contendenti di prevalere sui diversi teatri operativi, da cui la necessità di un sostanzioso appoggio esterno per le operazioni militari”. (segue) (Asc)