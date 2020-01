Libia: analista Profazio a “Nova”, Sirte in mano ad Haftar “minaccia esistenziale” per Misurata (2)

- A prescindere dall’esito dello scontro a Sirte, “è evidente l’intenzione di Haftar di aprire un secondo fronte, vista l’impossibilità attuale di prendere il controllo di Tripoli”, ha sottolineato ancora Profazio. “Ciò consentirebbe di distrarre combattenti e risorse dal teatro principale (la capitale) a un teatro apparentemente secondario, ma che per Misurata rappresenta una postazione di importanza fondamentale, sia dal punto di vista simbolico (operazione Bunyan Marsous contro lo Stato islamico nel 2016) che dal punto di vista militare, data la scarsa distanza che separa le due città”, ha aggiunto l’analista. “La presa di Sirte da parte dell’Lna rappresenterebbe una minaccia esistenziale per le milizie di Misurata e non solo. Il possesso della base di Ghardabyia a sud di Siete ipoteticamente consentirebbe ad Haftar di incrementare il proprio vantaggio dal punto di vista militare e intensificare le operazioni aeree per fiaccare la resistenza dal Gna”, ha concluso Profazio. (Asc)