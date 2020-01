Metro Roma: Atac, a Barberini collaudo non superato per una scala mobile

- Per quanto riguarda la situazione delle scale mobili alla fermata della metro A Barberini, Atac in una nota sottolinea che: "per una delle quattro scale (sottoposta a revisione generale) le autorità ministeriali competenti hanno già rilasciato il nullaosta tecnico all'esercizio. Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo dai tecnici Atac, avendo il ministero comunicato non necessaria la propria presenza. Per la quarta scala, anch'essa sottoposta a revisione generale ed unica a non aver superato con esito positivo prove e verifiche, sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto". (Com)