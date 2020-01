Ucraina: ministro Finanze Mylovanov, grivnia si rafforzerà nel 2020

- La grivnia ucraina si rafforzerà nel corso del 2020. Questa la previsione fatta dal ministro delle Finanze ucraino, Tymofiy Mylovanov, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Il mercato valutario ha una certa importanza per l’economia ucraina, nel contesto globale. Quando ci sono dei cambiamenti in questo valore a livello mondiale o in Ucraina, dovrebbe esserci una variazione anche nel cambio”, ha detto il ministro, ricordando come la Banca nazionale ucraina sia in grado di gestire tali fluttuazioni per un certo periodo di tempo. “Nemmeno le banche centrali dei paesi più sviluppati hanno la capacità di contrastare i cambiamenti più profondi sul mercato valutario”, ha aggiunto Mylovanov, secondo cui il tasso di cambio della grvinia potrebbe rafforzarsi nel 2020, se le condizioni globali lo permetteranno. (Res)