Libia: forze Haftar avanzano verso Misurata e arrivano 80 chilometri a ovest di Sirte

- Le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar dopo aver conquistato ieri la città libica di Sirte stanno avanzando in direzione di Misurata, nell'ovest della Libia. Secondo quanto riporta il sito informativo libico "Afrigate News", in queste ore si combatte tra le milizie di Misurata, fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna), e quelle di Haftar nella zona del villaggio di al Washka, che si trova 80 chilometri a ovest di Sirte. Secondo un altro sito libico, "al Mashad al Libi", le forze dell'Lna hanno conquistato una vasta zona dell'area di Abu Qarin e di al Washka. Inoltre i caccia dell'aviazione dell'Lna hanno condotto dei raid contro le forze del Gna ad Abu Qarin, Lahsun e al Buirat. Intanto le milizie di Misurata hanno chiuso la strada che collega Bani Walid e Zliten con la loro città presso la porta di al Dufan. Nella giornata di ieri il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, nel parlare della presa di Sirte ha assicurato le milizie di Misurata sostenendo che "non puntiamo alla vostra città". (Lit)