Commercio Roma: Raggi concede 72 ore a urtisti centro per proposte alternative

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha concesso alle associazioni dei commercianti su area pubblica fino a venerdì prossimo, 10 gennaio, per individuare proposte alternative per gli urtisti del centro storico di Roma e le cui postazioni avrebbero dovuto chiudere il primo gennaio ma erano rimaste in attività in attesa dell'incontro di oggi: si tratta di 4 posteggi di Fontana di Trevi, 5 di piazza di Spagna, 2 del Tridente, 5 del Pantheon e 1 di piazza Navona. "Avete chiesto 72 ore, da qui a venerdì avete tempo - ha detto Raggi -. Dal dipartimento al municipio, dall'assessorato alla sovrintendenza e alla polizia locale c'è la disponibilità a lavorare h24 insieme a voi" per trovare un'alternativa "ma venerdì si smonta - ha detto Raggi -. Venerdì non ci sarà un nuovo incontro. Venerdì si deve chiudere la questione". Tra le proposte avanzate dall'amministrazione capitolina, al fine di tutelare il lavoro - a quanto si apprende dai partecipanti all'incontro - anche quella di valutare la conversione delle licenze in licenze taxi, oltre alla localizzazione in luoghi che non siano di pregio storico o monumentale. Infine, contestualmente al confronto avvenuto stamattina nella sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, è stato rinviato l'incontro previsto alle 15 sul tema delle delocalizzazioni degli operatori del settore "rotazioni". (Rer)