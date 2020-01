Speciale energia: Turkish Stream, Russia avvia consegne di gas verso Bulgaria, Grecia e Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha avviato le consegne di gas attraverso il gasdotto Turkish Stream verso la Bulgaria, la Grecia e la Macedonia del Nord. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia statale bulgara Bulgartransgaz, Vladimir Malinov. “Le consegne di gas russo non solo per noi, ma anche per la Grecia e la Macedonia del Nord, vengono trasportate attraverso il nuovo punto di ingresso (al nostro confine turco)”, ha dichiarato Malinov all’emittente radiofonica nazionale bulgara “Bnr”. “Abbiamo così aperto la strada per accedere al Gnl (Gas naturale liquefatto) dal terminal greco di Revithoussa fino all'Ucraina”, ha aggiunto. Il 1 gennaio scorso il produttore di gas russo Gazprom ha iniziato a spedire circa 3 miliardi di metri cubi di gas verso la Bulgaria via Turkish Stream, sostituendo un percorso che un tempo attraversava Ucraina e Romania. Lungo la stessa rotta Gazprom ha spedito circa 3 miliardi di metri cubi in Grecia e circa 500 mila metri cubi nella Macedonia del Nord l'anno scorso. (Bus)