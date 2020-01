Speciale energia: Moldova, premier Chicu riceve capo delegazione Ue a Chisinau

- Il primo ministro moldavo Ion Chicu ha avuto un incontro con il capo della delegazione dell'Ue a Chisinau, l'ambasciatore Peter Michalko. Il primo ministro ha informato il funzionario europeo delle ultime misure adottate dal governo per attuare il piano d'azione Moldova-Ue, al fine di recepire le norme di Bruxelles, come riferisce l'agenzia d'informazione "Moldpres". In questo contesto, è stata menzionata la ratifica della Convenzione di Istanbul e l'adozione del progetto di legge sugli appalti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, allineando così il quadro normativo nazionale con le direttive dell'Ue. Un argomento particolare delle discussioni è stato l'evoluzione della dimensione dell'attuazione della riforma della giustizia. Il primo ministro Chicu ha affermato che una serie di atti decisivi nel processo di riforma della giustizia sarà sottoposto all'esame del Consiglio d'Europa. Uno di questi è il progetto di legge sulla valutazione dei giudici, che prevede anche la partecipazione di esperti europei. Il primo ministro ha affermato che il nuovo meccanismo potrebbe essere applicato anche in caso di valutazione dell'integrità e della professionalità dei pubblici ministeri. Inoltre, le parti si sono scambiate opinioni sull'ampliamento delle quote commerciali nell'UE, sulla situazione dell'approvvigionamento con gas della Moldova nel 2020 e sulla necessità di completare la costruzione del gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau. (Rob)