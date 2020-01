Sicurezza: 41 arrestati e 469 indagati dalla Polfer nelle Festività natalizie

- 41 arrestati, 81.236 identificati, di cui 469 indagati e 313 le sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia ferroviaria nelle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno. Nel complesso sono state 9.511 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 1.978 quelle a bordo treno per un totale di 4.198 treni scortati. 597 i servizi antiborseggio in abiti civili, intensificati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. Potenziate le pattuglie a bordo dei treni notturni a lunga percorrenza ed rafforzate le misure di vigilanza lungo le linee ferroviarie. 47 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. In particolare, A Catania la Polfer ha arrestato un latitante rintracciato in un’area abbandonata adiacente la Stazione centrale del capoluogo etneo. L’uomo, un cinquantunenne catanese, si nascondeva in quel luogo, a seguito di un ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica di Catania, per scontare un cumulo di pena di 1 anno, 6 mesi e 6 giorni di reclusione, inerenti i reati di furto aggravato ed evasione. A Pistoia la Polizia ferroviaria ha arrestato sul treno un gambiano di 26 anni per atti osceni in luogo pubblico compiuti davanti ad una giovane donna davanti alla quale era seduto, nello scompartimento del convoglio. (Ren)