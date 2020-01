Turchia-Italia: ministero Esteri Ankara, "Di Maio oggi in visita nel paese"

- Il ministro degli Esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, si recherà in visita in Turchia nella giornata di oggi. Lo ha annunciato poco fa il ministero degli Esteri di Ankara tramite una nota stampa. Il comunicato sottolinea che, in occasione della prima visita del ministro Di Maio in Turchia, saranno discussi i rapporti bilaterali tra Roma e Ankara e le principali questioni di interesse regionale e internazionale, in particolare la Libia. Il titolare della Farnesina è attualmente impegnato a Bruxelles in una riunione straordinaria sulla Libia con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito. Domani, invece, Di Maio sarà in visita in Egitto per un incontro sulla crisi in Libia al quale parteciperanno anche i capi delle diplomazie di Francia, Cipro e Grecia. Nel corso della settimana, inoltre, il ministro sarà anche in visita in Algeria e Tunisia. (Res)