India: tempio Sabarimala, Corte suprema inizierà revisione sentenza su ingresso donne il 13 gennaio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica si è divisa sulla questione. Mentre l’esecutivo statale di sinistra ha accolto con favore la sentenza del 2018 e si è impegnato a farla rispettare, il Partito del popolo indiano (Bjp), conservatore e nazionalista indù, e il Congresso nazionale indiano (Inc), progressista e laico, si sono pronunciati in modo critico sul giudizio della Corte, temendo gravi conseguenze a causa della rottura della tradizione. Il Bjp, in particolare, ha chiesto che si tenga conto della volontà popolare e che si convochi una sessione speciale dell’assembla legislativa statale, promettendo il suo sostegno a una risoluzione volta a ottenere un intervento dello Stato centrale e il ripristino dello status precedente. (Inn)