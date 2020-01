Lombardia: Comune Vanzago scrive a Regione perché deliberi su Piano Cave

- Il Comune di Vanzago comunica in una nota di non aver ancora ricevuto risposta dopo aver invitato, a fine luglio 2019, l’assessore all’ambiente e il Presidente della Commissione Ambiente di Regione Lombardia ad attivarsi perché anche Regione si costituisse in giudizio al fianco della Città Metropolitana e del Comune di Vanzago per tutelare la proposta di Piano Cave 2019- 2029 già adottata nel Marzo 2019 dal Consiglio Metropolitano di fronte al ricorso al TAR presentato dall’impresa Eredi di Bellasio Eugenio attiva a Pregnana con la cava e gli impianti di trattamento rifiuti e gestione delle terre e rocce da scavo. In sostanza, prosegue la nota "Città Metropolitana ha stabilito che in Vanzago non si può svolgere alcuna attività di escavazione e che la Cava Bellasio deve essere considerata Cava di Recupero (denominata Rg13) e quindi terminare entro 5 anni e con una escavazione residua di circa 300.000 mc di terre. Dopo questi ulteriori 5 anni di attività, tutta l’area deve essere bonificata e riqualificata per scopi ambientali. Al contrario, l’impresa vuole avere una volumetria di escavazione di oltre 900.000 mc e estendere in Vanzago l’area di cava". Non avendo avuto alcuna risposta fino ad ora, il Comune di Vanzago ha nuovamente scritto alla Regione perché ritiene "fondamentale che tutti gli enti interessati si attivino per difendere l’interesse pubblico e per fare in modo che l’area di pregio ambientale inserita nel Corridoio Ecologico Regionale Primario e nel Parco Agricolo Sud Milano finisca di essere utilizzata impropriamente a fini industriali nocivi dell’ambiente e della salute dei cittadini di Mantegazza e Valdarenne" conclude il Comune nella nota, dopo aver sollecitato nuovamente Regione Lombardia perché "deliberi rapidamente l’approvazione del Piano Cave 2019-2029, atto fondamentale per la pianificazione territoriale, già adottato dal Consiglio Metropolitano nel marzo 2019" precisa l'amministrazione di Vanzago. (com)