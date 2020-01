Difesa: Corte dei conti, via libera a capacità su programma navale per tutela marittima

- Lo stato di attuazione degli interventi del programma navale di tutela degli interessi di difesa nazionale interventi è in linea con i tempi previsti. E' quanto emerge dalla relazione su "Il programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa" della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. Secondo il documento, "lo stato di attuazione degli interventi è in linea con lo sviluppo del programma" e "la capacità di spesa appare complessivamente adeguata in relazione agli stanziamenti annuali disponibili". Nell'analisi è stata esaminata la gestione delle risorse stanziate (circa 5,4 miliardi) per il finanziamento del programma navale di tutela degli interessi di difesa nazionale nel settore marittimo che prevede il progressivo rinnovamento e ammodernamento della flotta, anche attraverso l'acquisto di nuove unità, con una durata di 20 anni (2014-2034). La Corte dei conti rileva che l'andamento della gestione appare complessivamente lineare e omogeneo, "benché si registri la tendenza alla formazione di residui che, secondo il Ministero della difesa, saranno in graduale diminuzione già a partire dall'inizio del 2020, contribuendo in maniera significativa ad ottimizzare la gestione delle risorse". Tra le raccomandazioni della Corte, va previsto "un costante controllo e monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione, da effettuare anche attraverso una più intensa valorizzazione delle modalità organizzative finalizzate alla cooperazione tra le amministrazioni interessate, al fine di valutare tempestivamente l'esistenza di criticità (Rin)