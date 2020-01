Tricolore: Fico, onorare bandiera è riconoscersi in valori nostra comunità

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, afferma su Facebook: "è stato molto emozionante ricevere in dono dalla città di Reggio Emilia una copia del primo Tricolore". La terza carica dello Stato pubblica una foto scattata in occasione della sua visita in città il mese scorso e aggiunge: "Proprio a Reggio Emilia nacque infatti il nostro vessillo nazionale il 7 gennaio 1797. E per questo oggi celebriamo la Giornata nazionale della bandiera. Il Tricolore ha accompagnato il nostro Paese attraverso le complesse vicende che ne hanno segnato il cammino, divenendo per tutti gli italiani il simbolo dell’identità e dell’unità nazionale e poi della Repubblica. Oggi - prosegue Fico - incarna i valori e principi della Costituzione su cui si reggono la democrazia e la convivenza civile del nostro Paese ed è anche il simbolo visibile dell’Italia nella Comunità internazionale, del nostro contributo al mantenimento della pace e alla sicurezza tra gli Stati, allo sviluppo del multilateralismo, del dialogo e alla cooperazione". Per il presidente della Camera, "onorare la nostra bandiera significa riconoscersi tutti nei valori che sono alla base nella nostra comunità e operare concretamente per la costruzione di una società sempre più giusta, solidale, sostenibile e pacifica". (Rin)