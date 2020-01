Lavoro: Mulè, (FI), non ci crea con ricette di questo governo

- I posti di lavoro in Italia non si creano con le ricette ma con una "seria politica di sostegno all'occupazione e di indistrializzazione". Lo ha detto Giorgio Mulé deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato ad Agorà su Rai 3. "La cura individuata dal governo per far fronte alla disoccupazione e al divario tra Nord e Sud è stato il reddito di cittadinanza che sarebbe dovuto essere accompagnato al lavoro. Quale è stato l'impatto del reddito di cittadinanza sulle politiche per il lavoro? Nullo, come certificato da Istat e Svimez. Serve creare il lavoro che, come confermano le piccole, piccolissime e medie imprese, non si crea con le ricette di questo governo, ma con una seria politica di sostegno all'occupazione e di industrializzazione", ha dichiarato Mulè. "I Cinque stelle, invece, sono riusciti senza impegno a ridurre le ore di lavoro pro capite: l'Italia non riesce a creare più lavoro, la disoccupazione cresce e il Paese si avvia verso il baratro", ha concluso. (Rin)