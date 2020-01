Bologna: bimbo di 5 anni investito a Budrio, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Budrio (Bo) un bambino di 5 anni è stato investito mentre attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. I carabinieri sono intervenuti in via Camilla Partengo per rilevare l'incidente stradale che ha coinvolto il bambino, che si trovava in compagnia dei genitori, con un automobilista 73enne italiano alla guida di una Mercedes, risultato negativo all’alcol test e in regola con i documenti di guida e di circolazione. L'automobilista non sarebbe stato in grado di evitare l’impatto che, nonostante la bassa velocità del veicolo, ha provocato gravi ferite al bambino che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza e in elicottero al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.(Ren)