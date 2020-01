Libia: Commissione Ue conferma incontro oggi paesi processo Berlino

- La Commissione europea ha confermato l'incontro odierno sulla situazione in Libia tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e i ministri degli Affari esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Posso confermare che una riunione avrà luogo oggi pomeriggio a Bruxelles tra l'Alto rappresentante e i ministri degli Affari esteri dei paesi che sono parte del processo di Berlino per discutere della situazione in Libia che, come abbiamo detto ieri, è molto, molto seria", ha detto. Stano ha sottolineato che nel paese "c'è una escalation di violenza" e che quindi oggi pomeriggio si andrà a discutere della situazione e del rafforzamento degli sforzi e degli appelli per arrivare a fermare la violenza e "trovare una soluzione politica". (Beb)