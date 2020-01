Kazakhstan: rinviato processo contro due accusati di attraversamento illegale confine dalla Cina

- Il processo contro due etnici kazakhi accusati di aver attraversato illegalmente dallo Xinjiang, regione nord-occidentale della Cina, è stato rinviato a causa delle proteste nella città di Zaisan. Murager Alimuly e Qaster Musakhanuly, che hanno attraversato il confine cinese-kazakho lo scorso ottobre e sono in cerca di asilo in Kazakistan, avrebbero dovuto essere processati ieri. Entrambi sono accusati di attraversamento illegale della frontiera e rischiano l’espulsione in Cina dove, a loro dire, rischierebbero delle persecuzioni. L'aula del tribunale di Zaisan, una città di 15 mila abitanti nei pressi del confine cinese, si è rivelata insufficientemente grande per includere le dozzine di sostenitori giunge da diverse aree del Kazakhstan. Manifestazioni simili si sono svolte nella capitale Nur-Sultan e ad Almaty. (Res)