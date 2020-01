Libia: Sisto (FI), nessuna fiducia in Di Maio, ammetta sua inadeguatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo a "Radio Padania Libera", ha detto di non nutrire "alcuna fiducia nella possibilità che Di Maio rappresenti l'Italia in modo conveniente in questa fase delicata". "La politica estera è la più complicata in assoluto e l'incompetenza del leader grillino, che non si è mai occupato di questioni internazionali, non può che generare una seria preoccupazione. Non si capisce in virtù di cosa Di Maio pensi, con enorme arroganza, di poter gestire la crisi internazionale: per il bene del Paese - ha incalzato - dovrebbe ammettere la sua inadeguatezza e passare il testimone". Secondo Sisto, "per l'Italia l'anno è iniziato malissimo con la barbarie costituzionale sulla prescrizione, un 'piccio' dei Cinque stelle con il concorso morale e materiale del Pd. Ora ci attende il Milleproroghe, un provvedimento omnibus che è un patchwork di esigenze di ogni genere. In più abbiamo un premier mediocre, capace di sopravvivere a governi di tutti i generi solo con la logica del 'farò'". (Rin)