Auto: Cirio su fusione Fca-Psa, governance resterà in Piemonte

- "L’operazione rafforza Fca creando un colosso mondiale e una delle sue due gambe rimane ben ancorata nella nostra Regione. La governance rimarrà in capo alla componente italiana piemontese". Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte, sulla fusione Fca-Psa. Lo ha detto oggi in apertura del Consiglio regionale a Palazzo Lascaris: "Ho chiesto e ottenuto garanzie sui livelli occupazionali sugli stabilimenti piemontesi. L’accordo garantisce la piena occupazione e gli investimenti su elettrico e Maserati". Cirio ha poi spiegato di aver parlato al telefono con Pietro Gorlier, responsabile Emea di Fca, per organizzare "un incontro al quale potrebbero anche partecipare i capigruppo in Regione Piemonte, nella massima trasparenza". (Rpi)