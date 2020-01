Salute: Rizzotti (FI), governo dia via libera a emendamenti per polizia in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, fa appello al governo affinché accolga gli emendamenti da lei presentati al ddl Grillo per garantire il presidio ospedaliero delle forza di Polizia oltre alle telecamere di video sorveglianza nei presidi di guardia medica. "Dopo le gravissime aggressioni di episodi violenza ai danni degli operatori del 118 in città e provincia di Napoli di questi ultimi giorni, non passiamo non parlare di una vera emergenza", afferma Rizzotti in una nota. "Non basta - continua Rizzotti - installare telecamere di videosorveglianza sia sulle autoambulanze in servizio, che nei Pronto soccorso degli ospedali. Lo Stato deve trovare le risorse economiche per garantire una risposta forte e dimostrare di avere a cuore il compito e il ruolo che svolgono medici ed infermieri".(Rin)