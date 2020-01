Camera: domani audizione amministratore delegato FS su Alitalia

- Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 08.10, la commissione Trasporti svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato italiane Spa, Gianfranco Battisti, nell'ambito dell'esame del dl 137/2019 recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria". Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento è trasmesso in diretta webtv. (Com)