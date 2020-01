Usa-Grecia: portavoce governo Atene, incontro Trump-Mitsotakis per confermare alleanza solida

- La Grecia punta a confermarsi come un alleato affidabile degli Stati Uniti e ad inviare il messaggio di essere tornata, dopo dieci anni difficili, un paese forte e pronto ad attrarre nuovi investimenti. Questo, secondo quanto spiegato dal portavoce governativo ellenico Stelios Petsas in un'intervista all'emittente "Ert", lo scopo principale dell'incontro di oggi alla Casa Bianca tra il premier Kyriakos Mitsotakis e il presidente Usa Donald Trump. Secondo il portavoce, un altro punto essenziale del rapporto tra Atene e Washington riguarda i rapporti greco-turchi, con il suo paese che è riuscito nell'intento di isolare Ankara a livello internazionale. Petsas ha quindi parlato in favore dell'acquisto di nuovi jet F-35 sostenendo che esiste lo spazio fiscale per compiere questo passo.(Gra)