Serbia: nel 2020 avvio costruzione centro ricerca in collaborazione con Cern

- Alla fine del 2020 verrà avviata la costruzione in Serbia di un centro per le ricerche di fisica e alta tecnologia in collaborazione con l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern): lo ha reso noto il direttore dell'Istituto per la fisica di Zemun (Belgrado), Aleksandar Bogojevic. Secondo quanto riporta la stampa locale, il centro si chiamerà "Verrocchio" in onore del pittore italiano del Rinascimento. Il progetto, ha aggiunto Bogojevic, è stato sostenuto dal Cern, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare dell'Italia (Infn) e dal centro della Germania per la ricerca scientifica sulla fisica nucleare Elettrosincrotone tedesco (Desy). "La costruzione di questo centro come piccola parte del Cern è un modo ideale per far sì che un piccolo paese riesca a fare un salto e possa così prendere parte alle gare nella classifica di serie A nel campo della scienza", ha osservato Bogojevic. (segue) (Seb)