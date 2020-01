Venezuela: annunciata la scarcerazione di 14 oppositori

- Javier Bertucci, ex candidato presidenziale venezuelano, ha annunciato lunedì sera la scarcerazione di 14 oppositori, prima di una nuova serie di iniziative analoghe ottenute in seno al "Tavolo nazionale del dialogo". "Annunciamo le scarcerazioni e continueremo ad annunciare scarcerazioni e progressi concreti. Oggi sono 14 persone e nei prossimi giorni ne annunceremo altre", ha detto Bertucci citato da "Union Radio". Gonzalo Himob, vicepresidente dell'organizzazione non governativa Foro Penal, ha confermato l'uscita dal carcere di almeno due persone, ora "apparentemente ai domiciliari": il giornalista Jesus Medina e l'imprenditore Emilio Boluanger. I due si trovavano nel temuto carcere militare di "Ramo Verde". Le persone scarcerate oggi, ha detto Himiob in un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter, sono "più o meno il 2 per cento del totale certificato di prigionieri politici (388). Rimane ancora molto lavoro da fare". (segue) (Brb)