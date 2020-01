Venezuela: annunciata la scarcerazione di 14 oppositori (2)

- Il Tavolo di dialogo, instaurato dopo altri tentativi di mediazione non andati a buon fine, rivendica alcuni risultati politici concreti tra cui porpio la liberazione di alcuni prigionieri considerati "politici". L'intesa impegna la forza politica di governo, il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e alcune piccole formazioni fuoriuscite dalla Mesa de la unidad democratica (Mud), il "cartello", la sigla che comprendeva l'eterogeneo mondo dell'opposizione: Avanzata progressista (Ap), Movimento al socialismo (Mas), Soluzione per Venezuela e Cambiamo. Si tratta di formazioni che rivendicano la decisione di percorrere una via "non violenta" per risolvere la crisi in atto in Venezuela e sconfiggere il "fallimentare" governo di Nicolas Maduro. Le forze vicine a Guaidò hanno deciso di non aderire all'iniziativa, valutata come nuova manovra dilatoria percorsa da Nicolas Maduro per allungare i tempi della permanenza "illegittima" al potere. (segue) (Brb)