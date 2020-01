Venezuela: annunciata la scarcerazione di 14 oppositori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento istitutivo del tavolo gettava le basi per una "riconciliazione nazionale" in sei punti: si parte dal rientro "immediato" dei partiti di governo nell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma la cui legittimità è da tempo disconosciuta dal governo. Si parla poi della creazione "entro un breve tempo" di un nuovo Consiglio nazionale elettorale, richiesta che le opposizioni di Guaidò avevano inserito in una più ampia manovra che avrebbe portato il paese alle urne. Si propone l'apertura di una Commissione della verità per accordare "misure sostitutive al carcere" per i prigionieri politici, misura non sovrapponibile alla richiesta di "liberazione" degli oppositori chiesta da Guaidò e da buona parte della comunità internazionale. Le parti hanno inoltre voluto riaffermare la "difesa dell'Esequibo", regione contesa con la Guayana che secondo una recente accusa del governo, Guaidò avrebbe promesso al paese vicino in cambio di un più marcato appoggio del Regno Unito alla "cacciata" di Maduro. (segue) (Brb)