India-Pakistan: Nuova Delhi convoca diplomatico pakistano, protesta per violenze anti-sikh

- L’incaricato d’affari del Pakistan in India, Syed Haider Shah, è stato convocato ieri dal governo indiano, che ha espresso la sua formale protesta per i recenti atti di vandalismo nel tempio sikh di Nankana Sahib e per l’uccisione di un membro della stessa comunità a Peshawar, entrambe città in territorio pakistano. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il santuario è stato preso d’assalto il 3 gennaio da una folla di circa 400 manifestanti che inneggiava all’Islam e gridava slogan anti-sikh. L’omicidio un giovane sikh di 25 anni, identificato come Ravinder Singh, è avvenuto il 5 gennaio. L’India ha sollecitato il Pakistan a “garantire la sicurezza, la protezione e il benessere dei membri delle comunità minoritarie in Pakistan, e dei loro luoghi di culto, e ad adottare misure immediate per consegnare rapidamente alla giustizia gli autori di tali atti spregevoli e atroci”. (segue) (Inn)