India-Pakistan: Nuova Delhi convoca diplomatico pakistano, protesta per violenze anti-sikh (2)

- L’India e il Pakistan hanno inaugurato lo scorso 9 novembre, tre giorni prima della celebrazione del 550mo anniversario della nascita del fondatore del sikhismo, Guru Nanak Dev, il Corridoio di Kartarpur, il passaggio transfrontaliero concepito per collegare due luoghi sacri per la religione sikh. ll Corridoio collega Dera Baba Nanak, nel Punjab indiano, dove si trovano tre santuari, e Kartarpur, nel Punjab pakistano, dove ha sede il Gurdwara Darbar Sahib. L’accordo tra le parti è stato firmato lo scorso 24 ottobre, dopo quattro riunioni tecniche e tre incontri tra delegazioni nel corso del 2019. Il Corridoio è l’unico tema sul quale i due paesi hanno mantenuto un confronto, pur non avendo un dialogo strutturato da oltre dieci anni, a causa della questione del Kashmir, riacutizzatasi recentemente. (segue) (Inn)